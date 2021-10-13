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Общество13 октября 2021 12:39

В Крыму 8 школ и 1 детсад переведены на дистанционное обучение

Общего перехода в онлайн не будет
Источник:kp.ru
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Школьнки продолжат очные занятия

Школьнки продолжат очные занятия

Фото: Архив "КП"

В Крыму на дистанционное обучение переведены 8 школ, 1 детсад и 142 класса. Однако общего перехода на дистанционное обучение не планируется.

- Три школы Симферополя на дистанционной форме из-за высокой заболеваемости и 1 детсад, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Пять школ в Красногвардейском районе переведены на дистанционное обучение в связи с эпидемией гриппа.

Вице-премьер подчеркнула, что перехода на онлайн обучение школьников не планируется из-за низкого контроля за их самоизоляцией в домашних условиях.

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