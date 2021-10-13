Сергей Аксенов призвал жителей Крыма принять участие в переписи населения

Глава Крыма объяснил крымчанам важность переписи населения. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил местным жителям про Всероссийскую перепись населения, которая стартует 15 октября.

- Приглашаю крымчан принять участие в этом важном для всей нашей страны и для Крыма мероприятии, – сообщил Аксенов.

По его словам, результаты переписи станут одной из основ для разработки программ дальнейшего развития экономики и социальной сферы всей республики, ее регионов и населенных пунктов. Кроме того, полученная информация позволит более точно оценить ситуацию, повысить эффективность решения задач, связанных с улучшением качества жизни людей.

Напомним, жители республики смогут пройти перепись в многофункциональный центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с 18 октября. В офисах будут работать подготовленные специалисты.

Ранее сообщалось, что в Саках намерены открыть офис МФЦ для маломобильных граждан. Новые модульные центры должны построить в 2022 году.

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