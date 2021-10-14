В Крыму цапли охотятся на крыс

Серая цапля. Фото: Виталий Гирагосов/VK

На Крымском полуострове можно увидеть разных водоплавающих - уток, лебедей, пеликанов, куликов, цапель.

Принято считать, что птицы едят рыбу и других обитателей воды, принимают и подкормку от людей. Но оказалось, что пернатые не брезгуют и грызунами.

Птица не против перекусить грызуном. Фото: Виталий Гирагосов/VK

Вот такую картину наблюдал в севастопольской бухте Омега Виталий Гирагосов, научный сотрудник «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»:

- Утро было ветреное, рыбалка у серых цапель не заладилась, поэтому они сместились к месту обитания многочисленного семейства серых крыс. Особых возражений нет: прибрежную популяцию этих зверюг следует прорежать, а то ведь на местных кошек надежды мало - их и так неплохо кормят. Для серой цапли крыса - добыча желанная и вполне ей «по клюву».

Коты – это негласный талисман полуострова, который опекают и местные жители, и туристы. Вот мурлыки и обленились, переложив свои обязанности по ловле грызунов на птиц.

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