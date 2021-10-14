Некоторые улицы Симферополя 14 октября остались без воды

В Симферополе проводится ремонт на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе некоторые улицы 14 октября остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 в крымской столице краны будут сухими на улицах Буденного, Федотова, Лебедева, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

Напомним, в Симферополе и Севастополе 14 октября по некоторым адресам отключили электричество. На Крымском полуострове энергетики ремонтируют оборудование.

Ранее сообщалось, что непогода хозяйничает в Крыму 14 октября. В регионе действует штормовое предупреждение. Весь день будет прохладно, ветрено и серо.

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