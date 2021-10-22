Уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в Крыму составляет более 40%

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму превысил 40% Фото: "КП" Архив

От новой коронавирусной инфекции в Крыму сделали прививку 40,6% населения, о чем свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Первым компонентом в регионе привились 577 408 человек. Полный курс вакцинации прошли 521 559 крымчан. Всего в республике проживает 1,9 миллиона человек. Для того, чтобы эпидемиологическая ситуация в Крыму улучшилась, от ковида нужно привить 1,212 миллиона человек.

За истекшие сутки в Республике Крым выявили 630 новых инфицированный коронавирусом. Выздоровели за последние 24 часа 664 человек. Чтобы снизить скорость распространения инфекции, в регионе вводят новые меры. В частности, новые ограничения для туристов начнут действовать с 25 октября.

Ранее сообщалось, какие ограничения по коронавирусу действуют в Крыму.

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