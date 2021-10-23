В Симферополе введен режим ЧС в связи с предстоящей грозой

В Симферополе объявлен режим ЧС Фото: Архив "КП"

Режим повышенной готовности введен в Симферополе в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщил начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик.

Напомним, 24 октября в Крыму ожидаются мощные грозовые дожди в южных, центральных и восточных районах полуострова. Усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

- В режим повышенной готовности перевести все силы и средства должны также все муниципальные управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, – отметил Роик.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Крыму выявили 638 новых заболевших. Умерли за истекшие 24 часа 16 человек.

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