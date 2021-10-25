В Керчи некоторые МКД начали отапливать с опозданием

В Керчи начало поступать тепло в еще 56 жилых домов Фото: Архив "КП"

В Керчи в некоторые жилые дома начало поступать тепло с опозданием, однако существующая авария была успешна устранена, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, ранее в Керчи в связи с нештатной ситуацией на котельной по улице Свердлова без тепла остались 56 жилых домов. Запуск котла был отложе на 5-7 дней.

- Просушка котла завершена, как и планировалось, до 26 октября. В жилые дома и социально значимые объекты, расположенные в микрорайонах Нижний Солнечный, Марат-1 и Марат-2, наконец, начата подача тепла, – цитирует пресс-служба главу администрации Керчи Святослава Брусакова.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 26 жилых домов до сих пор не отапливаются. Рабочие проводят в ускоренном режиме ремонтные работы.

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