Более 80% жителей Симферополя привились от Covid-19

Более 80% жителей Симферополя привились от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Симферополе 80,4 % жителей уже привились от Covid-19, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Напомним, крымская столица лидирует по количеству вакцинированных от коронавирусу по Крыму. Всего на территории РК прививку от Covid-19 сделали 750 тысяч человек. Ежедневно данную процедуру в регионе проходят порядка 15-20 тысяч человек. Чтобы достичь оптимального уровня коллективной иммунизации, вакцинацию должны пройти 1 миллион 212 тысяч человек. До планового показателя осталось полмиллиона.

- Лидирует по вакцинации от новой коронавирусной инфекции город Симферополь, на сегодняшний день привито 80,4% жителей, – уточнил Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Симферополе выявили 185 нарушений ковидных мер. Некоторые местные жители пытаются обойти установленные правила.

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