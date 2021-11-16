Глава Керчи вызван в Следственный комитет после проверок в администрации города

Святослав Брусаков. Фото: Новости Керчь Крым Россия/Вконтакте

Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков во вторник вызван в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю после прошедших в администрации города следственных действий.

Напомним, 27 октября правоохранители провели следственные действия в администрации Керчи. Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что проверка эффективности расходования бюджетных средств администрации носила плановый характер и подобные мероприятия могут пройти в любом муниципалитете. Источник в правоохранительных органах уточнял, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако никто не задержан, пишет ТАСС.

- Глава администрации Керчи Святослав Брусаков находится в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, он вызван после проведения служебных проверок в администрации Керчи, - цитирует СМИ источник во властных структурах республики.

Чиновник занял пост главы администрации Керчи 30 сентября. Перед этим с начала августа исполнял обязанности мэра администрации. До этого главой Керчи был Сергей Бороздин, который уволился после критики, связанной с ликвидацией последствий подтопления в городе, но позже стал заместителем министра транспорта РК.

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