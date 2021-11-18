Мэр Симферополя назвал причины жалоб на общественный транспорт в городе

Жители Симферополя часто жалуются на некачественную работу общественного транспорта Фото: Архив "КП"

Глава Симферополя Валентин Демидов назвал причины, по которым от жителей крымской столицы регулярно поступают жалобы на работу общественного транспорта в городе. По его словам, в настоящий момент фиксируется нехватка автобусов и водителей. Однако эта ситуация находится на контроле у городских властей.

- Общественный транспорт работает некачественно. Ежедневно организовываем контроль. Есть нехватка транспорта и водителей. Эту ситуацию хотим выравнивать. Сейчас пройдут конкурсы, где будут жестко регулироваться количество транспорта и график работы, - сообщил Валентин Демидов.

Напомним, в Симферополе в ближайшее время намерены провести конкурс по отбору перевозчиков на городские маршруты. По его итогам будут заключены контракты. В рамках новых договоров будут предусмотрены жесткие условия и штрафные санкции. В случае несоблюдения установленных правил контракты с перевозчиками будут расторгать.

Кроме того, по словам Демидова, установленный график работы общественного транспорта в Симферополе нарушается из-за дорожного ремонта. В настоящий момент работа кипит на одной из самых проездных улиц города – Карла Маркса. Ремонт намерены завершить до конца ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50