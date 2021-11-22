Что произошло за ночь 22 ноября: появился список дорог, которые перекроют во время непогоды

Часть дорог перекроют, если нагрянет зимнее ненастье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 22 ноября 2021 года. С 1 декабря в Крыму вступает в силу приказ Минтранса РК по временному запрету на проезд по дорогам в случае непогоды. И уже появился список маршрутов, где будет перекрыто движение, если случится снегопад или гололед.

В Симферополе полицейские установили личность лихача по видеозаписи в социальных сетях. 26-летний столичный житель дрифтовал на кольце площади Советская на автомобиле «BMW».

В Крыму новый антирекорд - за сутки зарегистрированы 884 случая новой коронавирусной инфекции. Несмотря на энергичные меры, включая масштабную вакцинацию, заболевание не отступает.

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