Какие дороги будут перерывать на случай непогоды в Крыму

Дороги перекрывают на время снегопада и снегоуборочных работ

С 1 декабря в Крыму вступает в силу приказ Минтранса РК по временному запрету на проезд по дорогам в случае непогоды. На время снегопада или гололеда движение будет перекрыто Службой автомобильных дорог по следующи маршрутам:

На автодороге Алушта – Судак – Феодосия на участке от села Солнечная Долина до поселка Щебетовка; На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта на участке от села Перевальное до села Нижняя Кутузовка; На автодороге Симферополь-Феодосия на Грушевском перевале; На автодороге Ялта-Алушта, включая дороги нацпарка Крымский, на участке Чучельский перевал – Изобильное; На автодороге Бахчисарай – Ялта от села Соколиное через плато Ай-Петри и водопад Учан-Су; От села Гончарное до Ялты.

Также не время снегопада и работ по уборке снега перекрывается движение через село Лучистое в направлении автодороги Алушта-Судак, дорога от Феодосии до села Орджоникидзе, и проезд от села Гончарное до поселка Форос.

- В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств, - подчеркнули министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев.- Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах.

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