Дорогу к новому микрорайону в Алуште сдадут в срок

Дорогу строят в условиях горного рельефа Фото: Анна КИРИЕНКО

В Алуште близится к финишу строительство подъездной дороги к новому жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР. Объект готов на 70%, и верхний слой асфальта строители готовы уложить уже в ноябре.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам руководителя управления нацпроектами в Крыму Натальи Писаревой, строительство идет по графику и срывов нет. Основные строительно-монтажные работы подрядчик завершит к концу октября.

Новый микрорайон уже заселен Фото: Анна КИРИЕНКО

- Жители увидят прекрасную дорогу, которая была очень сложной, - подчеркнула Писарева. - Не смотря на то, что была всего лишь 700 метров, мы строим ее практически год, потому что сложные укрепления.

Многоэтажный жилой массив и подъезд к нему удерживают четыре подпорные стены высотой до 7 метров и 55 буронабивных свай. Без них дорога вместе с домами может съехать в соседний овраг. Сейчас идет строительство последней из четырех подпорных стен. Параллельно дорожники укладывают гравийную подложку под будущий проезд.

- Самая основная проблема этого участка - это горная местность, - отметил главный инженер подрядной организации ООО «РСК-Юг» Дмитрий Белецкий. - Чтобы построить 700 метров дороги, здесь приходится строить укрепительные сооружения на буронабивных сваях. То есть ведем разные виды работ, не только асфальт. Здесь намного интереснее работать, чем просто на ремонте дорог в городской среде.

Помимо дороги подрядчик устанавливает фонари и турникетное ограждение Фото: Анна КИРИЕНКО

По проекту, кроме двухполосной проезжей части, подрядчик обустроит уличное освещение, под которое уже установлены 25 опор. Также под его ответственностью строительство разворотного кольца для общественного транспорта, тротуаров, парковочных площадок, остановочных павильонов и систем водоотвода. По инициативе «РСК-Юг» в проект внесли изменения, чтобы установить вдоль дороги ограждающие перила для безопасности пешеходов.

В ноябре дорогу оденут в асфальт Фото: Анна КИРИЕНКО

- Турникетное ограждение на 548 метров внесли в проект в рамках экспертного сопровождения, - пояснил Белецкий. - На стоимость строительства это не повлияет.

Всего на возведение дороги, сопутствующей инфраструктуры и подпорных стен по проекту предусмотрено 172 миллиона рублей. Срок сдачи объекта по паспорту 20 декабря, но строители готовы запустить дорогу уже в ноябре, с учетом начала сезона дождей и активным заселением жильцов в готовые квартиры.

Срок сдачи объекта по паспорту 31 декабря Фото: Анна КИРИЕНКО

Правительство Крыма заключило с «РСК-Юг» 11 контрактов на ремонт улично-дорожной сети, проектированию и строительству дорог. В частности, подрядчику предстоит выполнить проект ремонта дороги Бахчисарай - Ялта через плато Ай-Петри и проект реконструкции шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции «Керчь-Южная».

Напомним, на ремонт, строительство и содержание дорог Крым получит в этом году 22 миллиарда рублей. Новые дороги получат два микрорайона: «Крымская роза» в Симферополе и «Семейный» в Алуште.

Под строительство и реконструкцию в этом году попали 25 автомобильных дорог, из которых 19 на 92,3 км должны полностью закончить до конца декабря.

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