Трассу «Таврида» обещают к декабрю официально сдать в эксплуатацию

Трасса "Таврида" изменила экономическую карту Крыма Фото: Архив "КП"

Трасса «Таврида», движение по которой открыто с августа прошлого года, до сих пор официально не введена в эксплуатацию. Задержка возникла из-за необходимости изъять и оформить в республиканскую собственность земельные участки под транспортной магистралью.

В мае Минтранс РК планировал к октябрю закончить процедуру по оставшимся 153 земельным наделам, из которых 69 застряли в судах. Собственники были не согласны с суммой компенсации за свою землю, и в судебном порядке с привлечением независимой экспертизы доказывали свою правоту. В свою очередь власти заинтересованы в скорейшем разрешении вопроса - официально установленный срок введения «Тавриды» в эксплуатацию заканчивается 1 декабря.

- 1534 участка было под изъятие, - говорит генеральный директор ООО «Институт «Шельф» Антон Шафиев. - Процедура полностью завершена, компенсация правообладателям выплачена в полном объеме, право республики зарегистрировано. По информации «Шельфа», в общей сложности 2587 участков предоставлены Службе автомобильных дорог Крыма для оформления и ввода в эксплуатацию трассы «Таврида».

При этом первоначально под изъятие попадали 1547 участков. Что стало с 13 земельными наделами узнать не удалось. В пресс-службе Министерства строительства РК на эту тему говорить отказываются, переадресовывая вопрос в Министерство транспорта, хотя курирует реализацию проекта по ФЦП Минстрой. В Минтрансе телефоны пресс-службы молчат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести расчет за изъятые участки под строительство трассы «Таврида» до конца 2020 года.

Официально движение по «Тавриде» было открыто 27 августа 2020 года. Дорогу открывал лично президент страны. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя. Вместе с президентом трассу открывал и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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