Под трассой«Таврида» не оформлено 153 земельных участка

Официально трасса "Таврида" не введена в эксплуатацию из-за задержек с землей Фото: Архив "КП"

Трасса «Таврида», движение по которой открыто с августа прошлого года, до сих пор не оформлена документально из-за задержки с оформлением земельных участков. Права на 153 надела не закреплены за республикой.

- По «Тавриде» - объект завершен в полном объеме, экспатриируется, завершаются работы по оформлению земельных участков, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Сегодня их 153, из которых 16 на стадии заключения, в судебных процедурах 69, и по 68 проводятся процедуры по изъятию. Завершение данных работ планируем на сентябрь-октябрь текущего года, и ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2021 года.

На начало апреля из 1547 участков было изъято 1385. За месяц процедуру изъятия и оформления прошли 9 земельных наделов. Датой официального ввода трассы «Таврида» в эксплуатацию указано 1 декабря 2021 года.

Ранее ООО «Институт «Шельф» предоставил главному подрядчику строительства «Тавриды» АО «ВАД» доступ ко всем площадкам строительства. Но из 1359 участков, подлежащих изъятию, соглашения подписаны только на 1141, в республиканскую собственность оформлены 911. Оплату получили владельцы 56 наделов. Еще около 100 обратились в суд с исками.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести расчет за изъятые участки под строительство трассы «Таврида» до конца 2020 года.

Официально движение по «Тавриде» было открыто 27 августа 2020 года. Дорогу открывал лично президент страны. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя. Вместе с президентом трассу открывал и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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