В Ялте задержан иностранец, находившийся в федеральном розыске

В Ялте полицейскими задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Ялте во время патрулирования городских улиц задержали 29-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленник скрывался от органов следствия в связи с совершением кражи. С августа текущего года соседним государством он был объявлен в розыск.

- Оперуполномоченные уголовного розыска ОП «Гурзуфский» УМВД России по Ялте установили местонахождение скрывавшегося злоумышленника и задержали его. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали разыскиваемого 29-летнего иностранца. Нарушитель скрывался в Керчи. Также в этом месяце правоохранители поймали ранее судимого мужчину, который пытался ночью незаконно попасть в Крым в поисках лучшей жизни.

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