В Крыму за сутки выявили 775 новых случаев заболевания COVID-19

На территории Республики Крым постепенно снижается суточный прирост заболевших COVID-19 Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 775 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве РК. Всего с начала пандемии на полуострове зафиксировали 115 491 инфицированного.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1078 человек, - говорится в сообщении.

Также с начала пандемии на территории республики выздоровели от ковида 103 162 пациента, 773 - за последние 24 часа.

Напомним, в Крыму продолжается активная вакцинация местного населения не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа: иммунизацию прошли 314 158 человек, из которых 235 354 взрослых и 78 804 – детей. Кроме того, по последним данным, от новой коронавирусной инфекции на территории РК первым компонентом вакцины привито 853 874 человека, вторым - 677 408 человек.

Ранее сообщалось, что переболевшие Covid-19 жалуются на повышенную утомляемость и слабость. Врачи стали чаще фиксировать неврологические и психологические нарушения у пациентов.

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