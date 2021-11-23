В Симферополе возобновил работу автобусный маршрут №70

В крымской столице возобновил работу автобусный маршрут №70 Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 23 ноября возобновляется автобусное сообщение по маршруту №70 «ул. Арабатская – 7-я горбольница», сообщили в пресс-службе местной администрации.

На обслуживание маршрута №70 выйдет частный перевозчик. Уточняется, что обслуживать его будет 8 транспортных средств с интервалом движения 15-20 минут.

Напомним, в Симферопольском микрорайоне Каменки в часы максимальной вечерней загрузки было решено продлить 3 рейса троллейбуса №17 до 1 остановки. Данное решение принято по многочисленным обращениям местных жителей, которые жаловались на недостаточное количество комфортного, безопасного и доступного транспорта, проходящего через весь микрорайон.

Ранее глава крымской столицы назвал причины жалоб на общественный транспорт в городе. По его славам, наблюдается нехватка водителей и транспорта. Кроме того, свободному передвижению на дорогах мешает ремонт.

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