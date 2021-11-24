В Симферополе появились листовки с призывом отказаться от использования QR-кода

В Симферополе QR-диссиденты устроили протестную акцию. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/Вконтакте

В Симферополе неизвестные устроили акцию против QR-кодов. В разных районах города появились свежие листовки с призывом не использовать цифровой код, который в наши дни стал пропуском практически во все общественные заведения. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, с 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов. Это предусмотрено новой редакцией указа главы региона Сергея Аксенова о введении режима готовности к ЧС из-за коронавируса.

На сегодняшний день QR-код могут получить те, кто прошел полную вакцинацию от Covid-19, кто переболел коронавирусной инфекцией за последние шесть месяцев или у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста. Такие меры призваны снизить скорость распространения инфекции и тем самым разгрузить систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в симферопольский супермаркет «Ашан» пускают антипрививочников через отдельный вход. В остальные магазины ТЦ «Южная галерея» без QR-кода попасть нельзя.

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