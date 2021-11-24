В Симферополе агрессор напал на девушку, кормившую бездомных собак

В Симферополе во дворе одного из многоэтажных домов неизвестный напал на девушку, когда она кормила бродячих собак Фото: Архив "КП"

В Симферополе неизвестный мужчина ударил девушку, которая кормила бездомных собак возле многоэтажного дома. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел днем на улице. Пострадавшая не растерялась, достала телефон и начала снимать происходящее.

- Ударил девушку за то, что она кормила собак. Потом угрожал их отравить. Угрожал проколоть шины, если еще раз увидит. Когда она взяла телефон и начала снимать, он сделал вид что ничего не произошло. В тот момент рядом оказались бабушка с внуком, которые получили шок, - поделился деталями очевидиц.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появились листовки с призывом отказаться от использования QR-кода. Напомним, с 25 октября доступ к общественным местам в Крыму открыт только для обладателей сертификата.

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