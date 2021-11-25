Пострадавшие от паводков крымские предприниматели начнут получать выплаты с 10 декабря

Выплаты пострадавшим от потопов предпринимателям в Крыму начнутся с 10 декабря Фото: "КП" Архив

Выплаты компенсаций предпринимателям, которые понесли убытки по время летних потопов в Крыму, начнутся с 10 декабря, сообщил во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, размер выплат составит шесть тысяч рублей за квадратный метр (на ремонт помещения) плюс арендная плата за три месяца.

- Подписаны все постановления правительства, деньги выделены Республике Крым, будут доведены буквально в ближайшие дни. Выплаты должны начаться 10 декабря, 15-го должны завершиться, - пояснил глава Крыма.

Напомним, правительство РФ 23 ноября выделило более 352 миллионов рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки после удара стихии.

В июне текущего года в Крыму был объявлен режим ЧС из-за мощных ливней, обрушившихся на регион. В результате обильных осадков многие жители полуострова частично или полностью лишились имущества, также был нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям.

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