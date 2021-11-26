Строительство дороги к логистическому центру под Симферополем профинансирует государство

Дорогу к логистическому центру компании «ПУД» под Симферополем построят за счет государства Фото: Архив "КП"

Дорогу к логистическому центру торговой сети «ПУД» под Симферополем построят за счет средств государства. Контракт на проектирование дороги уже подписан, следует из данных портала госзакупок.

Согласно заданию на проектирование, работы по строительству дороги включили в ведомственную целевую программу Минтранса «Развитие автомобильных дорог РК на 2019-2030 годы», источником финансирования определен бюджет Крыма.

По планам, дорога будет двухполосной с асфальтным покрытием. В пределах населенного пункта водители смогут двигаться со скоростью 40 километров в час, 60 - за пределами населенного пункта. Длинна дороги составит около 500 метров, ширина обеих полос движения составит по три метра. Стоимость заключенного контракта с компаний «Ростстрой» составила 3,97 миллиона рублей. Работы намерена выполнить в текущем году.

Напомним, новый логистический центр – крупнейший на территории Крыма. Его строительством будет заниматься компания «ПУД». На эти цели потребуется 6 миллиардов рублей. Центр будет располагаться на земельном участке площадью 25 га, площадь самого комплекса составит 60 тысяч квадратных метров. Его строительство должно завершиться до июля 2023 года. Инвестсоглашение было заключено в конце октября 2021 года.

По мнению властей, появление крупного оптово-распределительного центра в Крыму должно снизить цены на сельхозпродукцию на 20%.

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