Скандальный чиновник Руслан Боделан покинул пост замглавы администрации Симферопольского района

Дионис Алексанов и Владимир Боделан. Фото: simfmo.rk.gov.ru

Осень в республике - традиционное время снятий и назначений чиновников разнообразных уровней. Не так давно поменялся руководитель и в Симферопольском районе – главой администрации вместо 47-летнего Диониса Алексанова стал 40-летний Денис Кратюк.

Боделан был какое-то время первым заместителем нового главы администрации Симферопольского района. Фото: скрин simfmo.rk.gov.ru

Событие довольно широко освещалось в СМИ, а вот уход его первого заместителя Владимира Боделана прошел незамеченным.

На официальном сайте Симферопольского района обновился список руководителей. Фото: скрин simfmo.rk.gov.ru

Просто на официальном сайте пропало его фото и данные. Куда и почему ушел чиновник, неясно. Зато назначение Боделана в октябре 2020 года вызвало целую бурю в средствах массовых информацией.

Ведь его посчитали фигурантом трагедии в одесском Доме профсоюзов. Владимир Боделан руководил МЧС Одесской области, когда в мае 2014 года там заживо сгорели больше 40 человек.

Нужно отметить, что экс-зам не с простой семьи, его папа - городской голова Одессы с августа 1998 года по апрель 2005 год.

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