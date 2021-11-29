В понедельник на дорогах Симферополя образовались автомобильные пробки

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

На дорогах Симферополя в понедельник, 29 ноября, образовались автомобильные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», дорожные заторы достигают 6 баллов.

Особенно сложная ситуация наблюдается на проспекте Победы, улице Киевской, улице Куйбышева, улице Шмидта, улице Аксакова, улице Ленина, улице Александра Невского, улице Толстого, бульваре Ивана Франко, улице Троллейбусной, улице Автомагистральной, улице Железнодорожной.

Напомним, в Симферополе продолжается дорожный ремонт. Недавно в администрации города предупредили о перекрытии улицы Залесской для автомобилистов. Ограничения будут действовать до 22.00 часов 1 декабря.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и пригороде не будет воды 29 ноября. Проводятся ремонтные работы.

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