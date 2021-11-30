Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе завершится через сутки

Обновленную площадь имени Куйбышева откроют 1 декабря. Фото: КИА

По планам, завтра, 1 декабря, состоится открытие обновленной площади имени Куйбышева в Симферополе. Как пишет КИА, проект благоустройства исключает проезд и стоянку автомобилей на общественной территории. Также большой процент площади объекта выделен под озеленение.

Работы на объекте стартовали в середине апреля 2021 года. Фото: КИА

Напомним, к новогодним праздникам на обновленной общественной территории также намерены установить одну их городских елок. Кроме того, на площади появятся новые праздничные иллюминации.

Изначально благоустройство на площади планировали завершить в октябре. Фото: КИА

Благоустройство площади имени Куйбышева в крымской столице ведется за счет средств, поступающих в рамках соглашения Крыма и Москвы. Работы стартовали в середине апреля 2021 года. Всего на эти цели потребовалось 67,6 миллиона рублей. В проект включены пешеходная аллея, зона для отдыха и сухой фонтан.

Проект предполагает большой процент озеленения на объекте. Фото: КИА

Ранее сообщалось, что один из авторов проекта благоустройства площади имени Куйбышева в Симферополе раскритиковал реализацию проектных решений. По его словам, необходимо заменить центральную конструкцию - теневой навес вокруг фонтана.

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