В Крыму на минимизацию утечек воды потратят 1,5 миллиарда рублей

В Крыму на минимизацию утечек воды выделили 1,5 миллиарда рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

Из федерального и республиканского бюджетов выделили 1,5 миллиарда рублей для минимизации потерь в водопроводных сетях Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, такое решение позволит сократить потери ресурса на 16,5 тысячи кубических метров в сутки.

- В этом году предприятием «Вода Крыма» заключен контракт на 1,5 миллиарда рублей, реализуются мероприятия на 14 объектах города Симферополя общей протяженностью 30 километров, - сообщил Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что жителям Феодосии приходится экономить воду. Город перевели на водоснабжение Фронтового водохранилища, которое тоже «на грани». Если ситуация не изменится, нынешнего объема хватит всего на месяц. В феодосийском микрорайоне Степной подача воды прекратилась больше месяца назад, когда начали инвентаризацию сетей водоснабжения. Техническая вода для полива подается по графику, а питьевую дачники закупают сами.

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