Ночью на дороги Симферополя высыпали 15 тонн противогололедного реагента

За ночь на дороги Симферополя высыпали 15 тонн реагента Фото: "КП" Архив

Работники коммунальных служб Симферополя высыпали этой ночью на дороги города 15 тонн противогололедного реагента.

- Работы ведутся в штатном режиме. Ночью 7 специальных машин работали на территории города. Израсходовано порядка 15 тонн реагента. По состоянию на 03.00 все дороги очищены. Гололеда нет, - цитирует «Крым 24» директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Напомним, накануне в крымской столице выпал снег. Зима пришла в регион строго по календарю - 1 декабря. Ночью снегопад заблокировал проезд в районе Ангарского перевала. В настоящий момент транспортное сообщение восстановлено. До этого природная стихия не на шутку побушевала на Крымском полуострове. К устранению разрушительных последствий приступили в первый же день - 29 ноября.

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