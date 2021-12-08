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Общество8 декабря 2021 13:55

Экс-министра культуры Крыма Новосельскую оставили в СИЗО за взятку

В конце ноября Арину Новосельскую освободили от должности в связи с утратой доверия
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр»

Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр»

Фото: Архив "КП"

В Московском городском суде оставили решение Басманного суда после рассмотрения апелляции бывшего министра культуры Крыма Арины Новосельской.

- Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление районного суда об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения, - отметили в суде.

Напомним, экс-министра культуры республики Арину Новосельскую освободили от должности в конце ноября в связи с утратой доверия. Ее обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

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