В Саках задержан мужчина, избивший охранника кафе

Злоумышленник задержан. Фото: пресс-служба ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и городу Севастополю

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Саках нетрезвого мужчину, подозреваемого избиении охранника общественного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время спонтанно возникшего конфликта крымчанин в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил пострадавшего.

- Наряд вневедомственной охраны задержал 29-летнего жителя одного из сел Сакского района и передал его полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе росгвардейцами был задержан мужчина, который устроил драку в троллейбусе. Еще раньше сотрудники вневедомственной охраны поймали в Симферополе нарушителя, который обокрал охраняемый объект. Все похищенное было изъято и возвращено собственникам жилья.

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