В Крыму построят мукомольную фабрику за 800 миллионов рублей

Мукомольную фабрику с объемом выпуска до 150 тысяч тонн в год построят в Крыму Фото: Архив "КП"

На территории Крыма построят мукомольную фабрику с объемом выпуска до 150 тысяч тонн продукции в год. Об этом сообщается на сайте правительства РК. Строительство, на которое потратят порядка 800 миллионов рублей, развернут в восточной части полуострова.

- Это важный проект для РК, который поможет дополнительно насытить и внутренний рынок, и поставлять муку в ряд зарубежных стран, - сообщила заместитель председателя Совмина РК - министр финансов РК Ирина Кивико на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата на территории Крыма.

По планам, мощность комплекса составит до 500 тонн в сутки, среднегодовой объем - до 150 тысяч тонн продукции в год, которая будет поставляться за рубеж.

Напомним, в Крыму в июле 2023 года должно завершиться строительство крупного оптово-распределительного центра. Он предусматривает единовременное хранение 75 тысяч тонн продукции. Его появление на полуострове должно снизить цены на сельхозпродукцию на 20%.

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