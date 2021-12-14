На площади имени Куйбышева в Симферополе выявлен ряд недочетов после благоустройства

На площади имени Куйбышева выявлен ряд недочетов после благоустройства. Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил с проверкой обновленную площадь имени Куйбышева в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе премьера, на объекте выявлен ряд недочетов, которые необходимо исправить.

По поводу некоторых работ, выполненных на объекте, возникли вопросы. Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

- Указал подрядчику на ряд недочетов, которые должны быть устранены в самое ближайшее время. Все работы необходимо закончить в срок, чтобы жителям и гостям крымской столицы было комфортно ходить и отдыхать на площади Куйбышева, - пояснил Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк поручил исправить недоработки на объекте. Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Также премьер проинспектировал и другие общественные территории в городе, на которых ведется благоустройство.

- Работы на общественных и дворовых территориях продолжаются, однако на некоторых объектах необходимо увеличить количество рабочих и техники, согласовать планы и графики работ и завершить благоустройство территорий до конца этого года, - прокомментировал рабочий процесс Гоцанюк.

Напомним, благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе началось в середине апреля 2021 года. В проект были включены пешеходная аллея, зона для отдыха и сухой фонтан. В рамках работ на объекте была уложена новая плитка, смонтированы скамейки, расставлены урны, посажены новые деревья, для детей установлены качели. В общей сложности на эти цели потребовалось 67,6 миллиона рублей. Срок окончания благоустройства неоднократно переносили, вначале помехой стало наличие незаконного строения на площади, затем - нехватка комплектующих и оборудования для фонтана. Открытие площади, запланированное на 1 декабря, тоже перенесли ввиду неблагоприятных погодных условий.

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