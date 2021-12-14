Председатель Сакского горсовета досрочно сложила полномочия

Председатель Сакского Горсовета ушла в отставку. Фото: пресс-служба администрации города Саки

Досрочно прекращены полномочия председателя Сакского городского совета Елены Минаковой в связи с заявлением об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Решение было принято 13 декабря на внеочередной сессии Сакского городского совета.

- Депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав города и приняли отставку председателя горсовета, - говорится в сообщении.

Напомним, Минакова стала председателем Сакского городского совета в октябре 2019 года. Ранее с декабря 2014 года она занимала должность первого заместителя главы администрации города. До этого с ноября 2011 года занимала должность начальника управления регионального развития и инфраструктуры - начальника отдела регулирования земельных отношений исполнительных органов Сакского городского совета.

Напомним, ноябре этого года от должности в связи с утратой доверия была освобождена министр культуры Арина Новосельская. А в конце октября была отстранена от должности глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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