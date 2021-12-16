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Экономика16 декабря 2021 8:48

Завершить реконструкцию площади имени Ленина в Симферополе планируют до нового года

Подрядчик увеличил производственные мощности на объекте
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Реконструкцию площади намерены завершить до конца 2021 года

Реконструкцию площади намерены завершить до конца 2021 года

Фото: Архив "КП"

Ремонт на центральной площади имени Ленина в Симферополе планируется закончить до конца 2021 года. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Демидов во время совещания о проблемных вопросах муниципального образования.

Напомним, к реконструкции площади приступили в апреле этого года. Чтобы ускорить процесс работ, подрядная организация существенно увеличила производственные мощности на объекте.

- Мы дотянем и сделаем этот объект, сейчас главное, чтобы работы были выполнены качественно, у нас есть масса замечаний, потому что требуем качества. Но до конца года работы мы выполним, - сообщил градоначальник.

Напомним, недавно было завешено благоустройство другой, не менее посещаемой общественной территории столицы - площади имени Куйбышева. Позже объект с проверкой посетил Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, выявив ряд недочетов, которые подрядчик должен исправить в ближайшее время.

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