Работа общественного транспорта в Симферополе будет регулироваться жестче

Завершить конкурс перевозчиков на маршруты Симферополя намерены до конца января 2022 года Фото: Архив "КП"

Работа общественного транспорта в Симферополе теперь будет регулироваться «вручную». В городе будут проводить конкурсы перевозчиков, что не делалось последние семь лет. Перевозчики, которые станут нарушать условия в части режима работы и количества маршруток, будут отстранены.

- Если будут нарушения со стороны перевозчиков, будем принимать решения об их замене, прежде всего, транспортом муниципальных и республиканских предприятий, - приводит «Крым 24» слова главы администрации Симферополя Валентина Демидова.

Завершить конкурс намерены до конца января 2022 года.

Напомним, ранее Валентин Демидов отметил, что практически на всех маршрутах крымской столицы зафиксированы нарушения. В начале декабря замглавы Симферополя вовсе не смог дождаться автобуса на остановке «Площадь Ленина» - вместо улицы Севастопольской водители проезжали по проспекту Кирова.

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