За год в крымском медцентре имени Семашко прооперировали 13 тысяч человек

В медцентре имени Семашко за год прооперировали 13 тысяч человек Фото: "КП" Архив

Около 13 тысяч операций было проведено в крымском медцентре имени Семашко за 2021 год. С появлением медцентра в регионе количество проводимых операций увеличилось на 27% - с 10 тысяч до 13 тысяч.

Также оказание высокотехнологичной медицинской помощи увеличилось в полтора раза. Такую помощь смогли получить на 800 человек больше, сообщил в эфире «Радио Крым» заместитель главного врача Республиканской клинической больницы имени Семашко по хирургической помощи, главный внештатный нейрохирург Минздрава РК Дмитрий Дедков.

- За истекший период порядка 17 новых методов диагностики внедрено в больнице Семашко, и 23 новых метода лечения, часть из которых не имеют аналогов у нас в республике. Это те методы, которые мы смогли ввести после переезда в новое здание, получив новое оборудование, - отметил Дедков.

Напомним, в конце ноября на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко» была впервые в республике проведена малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца. Такой вид хирургического лечения является одним из самых сложных в кардиохирургии. Позже в центре впервые была проведена эндоскопическая операция на гортани. Болезни, которые лечатся таким методом хирургического вмешательства, встречаются довольно часто.

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