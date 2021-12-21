В Ялте заготовили 700 тонн противогололедного реагента

700 тонн посыпочного материала заготовили в Ялте на случай снегопадов. Фото: Янина Павленко/telegram

К середине недели синоптики обещают в Крыму сильное похолодание. Ввиду этого во всех городах идет активная подготовка к ухудшению погодный условий. В частности, в Ялте уже заготовлено 700 тонн противогололедного реагента, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. В курортной столице республики еще сухо, но вот Форос уже заметает.

- Все может измениться в любой момент. В МБУ «ДЭУ» заготовлено 700 тонн посыпочного материала, свои запасы сделали и управляющие компании, - сообщила градоначальница.

По ее словам, на расчистку улиц в течение получаса готовы выйти 8 спецавтомобилей, трассу и другие республиканские дороги чистит «Крымавтодор». Если сил не хватит, за помощью обратятся к сторонним организациям.

- Чтобы техника могла работать, прошу автовладельцев не парковать транспорт на узких улицах, в сильный снегопад воздержаться от поездок. Напоминаю, к этому времени все давно уже должны были «переобуть» машины в зимнюю резину, - добавила Павленко.

Ранее сообщалось, что симферопольские коммунальщики продолжают чистить и обрабатывать противогололедной смесью городские улицы. Для работ привлекли 230 дворников.

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