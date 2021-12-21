К концу дня центр Симферополя парализовали 8-балльные пробки

К вечеру в центре Симферополя автомобилисты встали в длинных пробках. Фото: AMS Simferopol/telegram

К вечеру вторника, 21 декабря, в Симферополе из-за ухудшения погодных условий образовались километровые пробки. Дорожные заторы к 19.00 достигают на некоторых улицах 8 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самая непростая ситуация сейчас наблюдается в центре города.

8-балльные пробки в настоящее время сохраняются на улицах Ленина, Кавказская, Гоголя, Крылова, Караимская, Самокиша, Жуковского, Серова, Александра Невского и на Совнаркомовском переулке.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Также сложно проехать по улицам Севастопольская, Козлова, Маяковского, Карла Маркса, Толстого и по проспекту Кирова.

Напомним, в ночь на 21 декабря коммунальные службы активно чистили республиканские трассы от снега. На утро для расчистки региональных дорог было привлечено 28 единиц техники и 82 человека. В настоящее время подготовка к ухудшению погоды не прекращается. В Ялте уже заготовили 700 тонн противогололедного реагента, несмотря на то, что в городе пока сухо.

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