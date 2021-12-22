В Симферополе перекрыли движение на улице Горького на время праздников

Ограничения введены ввиду проведения праздничных мероприятий в городе. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе временно перекрыто движение на улице Горького в связи с проведением новогодних мероприятий, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Ограничения будут действовать до 9 января на участке от проспекта Кирова до улицы Пушкина.

- На участке запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора круглосуточно, - пояснили в пресс-службе.

Жителей и гостей столичного города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, также в Симферополе с 25 декабря в тестовом режиме запретят проезжать с улицы Севастопольской на переулок Аэрофлотский. Таким образом попытаются урегулировать движение машин в квартале «Заводское».

Ранее сообщалось, что с 25 по 30 декабря в Крыму изменяется движение электричек. На перегоне «Симферополь-Грузовой – Остряково» проводятся технические работы.

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