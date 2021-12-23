В морозную ночь в Никитском ботсаду заледенел фонтан

В состоянии ожидания Рождества и Нового года по Никитскому ботаническому саду прогулялся с фотоаппаратом его директор. Фото: nikitasad.ru

В Крыму наступили по-настоящему морозные дни. В минусовую температуру ночью в Никитском ботаническом саду фонтан превратился в хрустальную инсталляцию, да и в целом окрестности Никитского ботанического сада теперь напоминают снежную сказку.

В Никитском ботсаду зимует коллекция уникальных растений. Фото: nikitasad.ru

- Мы ведь, конечно, все скоро забудем заботы, беспокойства, трудности, связанные с южным снегопадом. А вот красота, величественность и трогательная чистота – они останутся с нами. И эти дни будут вспоминаться как самые прекрасные, снежные, светлые, - приводит Крымская газета сообщение пресс-службы сада.

В Никитском ботсаду выпавший снег стал настоящим украшением территории. Фото: nikitasad.ru

Напомним, сутками ранее Ялту заметало снегом. В городе был объявлен выходной. Курортную столицу Крыма продолжают расчищать от последствий снегопада.

Выпавший снег обильно покрыл уникальные растения, которые произрастают в уникальном саду. Фото: nikitasad.ru

В ближайшие два дня непогода на Крымском полуострове не отступит. В регионе ожидаются снегопад и гололедица. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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