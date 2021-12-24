За дни снегопада севастопольцы успели налепить причудливых снеговиков

Уже завтра от снежного друга на скамейке, скорее всего, не останется и мокрого следа. Фото: соцсети

Несколько дней на Крымском полуострове гостила настоящая снежная зима. За недолгое время, пока дожди не нагрянули вновь, жители Севастополя успели вдоволь покуражиться и заодно продемонстрировать согражданам свои творческие способности.

Сложно судить о возрасте автора работы, снег - для всех раздолье. Фото: соцсети

Скульптуры из снега неизвестных авторов будут стоять в городе-герое не очень долго, хотя бы еще несколько часов, учитывая, что кое-где над полуостровом уже хлещут дожди, а синоптики обещают резкое потепление с субботы.

Кто-то решил особо не экспериментировать и придерживался традиционных форм. Фото: соцсети

Однако благодаря снимкам в соцсетях, память о снежных моментах уходящего 2021 года все же осталась.

Может автор и не ставил такую задачу, но похоже получился слон. Фото: соцсети

Скульптуры неизвестных авторов не могут похвастаться изящностью своих очертаний, но и право творить свободно никто не отменял.

Еще одно доказательство, что из снега можно слепить что угодно. Фото: соцсети

В Севастополе, кстати, нашлись и те, кому хватило новых впечатлений и от просто накрывшего город снега: начальнику службы по работе с обращениями граждан пришлось объяснять местным жителям, что некоторые дворники особо не спешили к уборе дорог, так как впервые в жизни лицезрели это природное явление.

Ну и эту жизнерадостную работу автор фото не обделил вниманием. Фото: соцсети

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