Квалификационная коллегия судей РК подтвердила лишение полномочий судьи, устроившего «пьяное» ДТП

Квалификационная коллегия судей Крыма подтвердила лишение полномочий судьи Гулевича. Фото: скриншот из видео "Инцидент Крым"/"Вконтакте"

Квалификационная коллегия судей Крыма подтвердила, что судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий.

- Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю. Г. прекращены, - цитирует ТАСС сообщение коллегии.

Напомним, в середине декабря 2021 года в Ялте пьяный мужчина устроил ДТП, врезавшись в припаркованный Porsche Cayenne за 7 миллионов рублей. Дебошир отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и угрожал полицейским удостоверением судьи. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях. После этого мужчину лишили полномочий судьи, но официального подтверждения этой информации не было.

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