Первые из задержавшихся самолетов прибыли в аэропорт «Симферополь»

Первые из задержавшихся сегодня по погодным условиям воздушные суда прибыли в аэропорт Симферополь. Фото: new.sipaero.ru

Первые суда из тех, что задержались из-за сильного тумана, прибыли в аэропорт «Симферополь», сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время.

- Регламент работы аэропорта Симферополь продлен на всю ночь для обслуживания всех прибывающих рейсов, - говорится в сообщении.

В настоящее время представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся рейсов. Для размещения пассажиров в аэропорту задействованы залы ожидания международной зоны.

Напомним, 10 января из-за неблагоприятных погодных условий многие пассажиры не смогли улететь из Крыма дальше Краснодара или Анапы. Больше десяти самолетов задержали или увели на запасные аэродромы. Обстоятельства задержки одного из рейсов, который задержался на 14 часов, намерена проверить транспортная прокуратура Крыма.

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