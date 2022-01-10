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Общество10 января 2022 18:46

В связи с надвигающейся непогодой крымских водителей призывают быть осторожнее

На полуострове ожидается снег и гололедица
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В ближайшие дни на крымских дорогах станет небезопасно из-за гололеда

В ближайшие дни на крымских дорогах станет небезопасно из-за гололеда

Фото: "КП" Архив

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий водителям стоит быть внимательными на дорогах, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

Напомним, снег и гололед в ближайшие дни могут нарушить жизнеобеспечение Крыма. На полуостров возвращается снежная зима. Уже с 11 января синоптики прогнозируют значительное похолодание, а 12 числа столбики термометров будут показывать до -13 градусов мороза. Однако непогода будет хозяйничать а регионе недолго, к выходным морозы отступят.

Водителям следует избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. При приближении к пешеходному переходу и местам, где могут неожиданно появиться дети – заблаговременно снижать скорость. Также необходимо соблюдать дистанцию и быть внимательнее при движении по загородным автодорогам.

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