Появилось видео: на Ай-Петри 14 января дует леденящий душу ветер

На плато настоящая зимняя погода. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров сполна познает все прелести зимы: снег, гололед и ветер!

Особенно явственно ненастье дает о себе знать в Крымских горах.

- Старый Новый год на Ай-Петри, - видео с таким названием разместили в соцсети житель Ялты Андрей Бачурин, который часто радует своих подписчиков новостями с окрестностей канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри».

Сильный ветер, заиндевевшие деревья, снежная поземка, густой туман – красиво и холодно!

Мощный ветер того гляди сдует сосны, которые каким-то образом прижились на скальной породе. Жизнь у деревьев на плато нелегкая: летом беспощадное солнце, зимой - морозная погода. Здесь почти всегда дует ветер. Внизу же, в самой Ялте, как правило, намного теплее и уютнее. Два разных мира - Крымские горы и Южный берег Крыма!

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