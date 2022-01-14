В Севастополе возбуждены уголовные дела по факту вырубки краснокнижных деревьев

Общий ущерб был оценен почти на 450 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

По результатам проверки Севастопольской природоохранной прокуратуры возбуждены два уголовных дела по фактам незаконной вырубки деревьев, в том числе краснокнижных. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

На территории заказника «Байдарский» браконьеры уничтожили 45 можжевеловых деревьев, занесенных в Красную книгу города Севастополя. Еще девять деревьев вяза гладкого, вишни магалебской и граба восточного вырубили на территории природного парка «Максимова дача».

- Эти действия повлекли изменение исторически сложившегося природного ландшафта с ареалами обитания редких видов животных и растений, нарушили целостность природно-территориального комплекса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Пеньки можжевельника обнаружили местные жители, выложив фото в соцсети. Фото: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

Общий ущерб был оценен почти на 450 тысяч рублей.

Напомним, ранее Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура обратила внимание на информацию в СМИ о незаконной вырубке краснокнижных деревьев в Балаклавском районе города. О нанесенном природе ущербе первыми заговорили местные жители.

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