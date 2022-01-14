В Крыму с 1 января 2022 года подорожали овощи и подешевело мясо

Средняя цена на помидоры в Крыму составляет 112 руб./кг, на огурцы - 122 руб./кг Фото: Сергей БАЛАНОВ

За последние две недели в Крыму отметили рост цен на некоторые продовольственные товары. Обновленную информацию опубликовал Крымстат.

С 28 декабря прошлого года в регионе значительно выросли в цене свежи огурцы - на 22,11%, а помидоры подорожали на 12,27%. Незначительно поднялась стоимость белокочанной капусты - на 3,94%, а также моркови - на 3,44%.

Кроме того, отмечается снижение цен на яблоки - на 0,49%, а также охлажденных и мороженых кур - на 0,4%.

Напомним, ранее в Минпроме сообщили о том, в республике осуществляется контроль стоимости на овощи «борщевого набора». Самый дешевый картофель в республике продается от 40 руб./кг. Самые низкие цены на свеклу и морковь зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, репчатый лук кое-где можно приобрести по 25 руб./кг.

Напомним, в Симферополе возобновили работу ярмарок по выходным. Они будут проходить по субботам с 07.00 утра до 14.00 дня.

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