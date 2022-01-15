В Крыму обещают ураганный ветер

Сегодня лучше воздержаться от походов в лес и горы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 января Крым во власти непогоды: снег, дождь идут в комплекте с мощным, вплоть до ураганных величин, ветром.

- Ожидается ураганный ветер до 30-35 м/с., - сообщили в пресс-службе МЧС РК, ссылаясь на прогнозы Крымского гидрометцентра.

Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют крымчанам и гостям полуострова подумать о собственной безопасности: не выходить без надобности из дома, отложить поездки, отказаться от походов и отдыха в горах, лесах и у моря.

Такое впечатление, что зима берет реванш за слишком теплый и уютный Новый год. Ведь в зимние каникулы на полуострове расцвели подснежники и выросли грибы.

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