«А в Ялте снова пожар!»: появилось видео очередного ЧП на Южном берегу Крыма

Пожар произошел в вечернее время. Фото: кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

В Ялте 16 января, когда стемнело заполыхало торговое здание. Очевидцы разместили в соцсети видео с места ЧП.

- А в Ялте снова пожар! Горит в районе овощного рынка! – сообщает автор поста, грустно добавляя. - По-моему, это уже конец. Одно происшествие за другим!

Действительно в курортном городе сотрудники службы «01» не сидят без дела.

Пользователи в комментариях высказали свои точки зрения: «Не магазин горит, а площадка перед ним, там бетон везде»; «Ну и дела! На днях, буквально в ста метрах, горел второй этаж многоквартирного дома!»; «Не ищите криминала, вся проблема в старой проводке и людской безалаберности»; «Пожарные быстро сработали! Молодцы!»

Напоминаем, что 10 января до глубокой ночи крымские спасатели тушили крупный пожар в Ялте - загорелся двухэтажный дом на улице Киевской, 36.

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