Зооуголок в Симферополе закрылся на капитальный ремонт

Зооуголок вновь откроется после капремонта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зооуголок в Детском парке Симферополя закрыли на капремонт из-за несоответствия новым требованиям закона. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы». О сроках открытия пока не сообщается.

Напомним, 1 января этого года в силу официально вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно новым правилам Россельхознадзора, вольеры для животных должны быть просторнее. Все зоопарки, зооуголки, дельфинарии и цирки республики до 1 января 2022 года должны были пройти лицензирование.

- Зооуголок закрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ. Он вновь откроется, как только все работы будут завершены. О сроках мы пока не говорим, - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском зоопарке животные съели новогоднюю елку. Хвойные ветки и кора входят в рацион парнокопытных.

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