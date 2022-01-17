Начальник Службы автомобильных дорог Крыма ушел в отставку

Сергей Аксенов сообщил об увольнении начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Васякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Валерий Васякинз занял должность руководителя Службы автодорог Крыма в начале прошлого года. До этого он руководил «Севавтодором», а еще раньше – «Ленавтодором».

Ранее сообщалось, что министр жилполитики и стройнадзора Крыма Максим Скорин покинул свой пост 17 января. Он написал заявление по собственному желанию.

Кроме того, в конце 2021 года свой пост главы администрации Симферополя покинул Валентин Демидов. Официально о снятии чиновника с должности заявили 11 января 2021 года. Теперь этот пост занимает первый заместитель руководителя – Максим Балахнов.

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